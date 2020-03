Varchi Ztl sospesi e senza ausiliari: la sosta è gratuita

Primi effetti anche sulla viabilità: telecamere disattive ai varchi per il centro storico (già dalla mezzanotte) che controllano in entrata ed in uscita le Zone a traffico limitato e sospensione dell'attività di controllo da parte degli ausiliari del traffico nelle zone a strisce blu. E, come dice Palazzo Carafa, «in corso di valutazione il blocco del pagamento della sosta tariffata».

Ma non finisce qui. È stato sospeso inoltre anche il servizio di bike-sharing Bicincittà Le bike: un provvedimento a tutela dei lavoratori che provvedono alla manutenzione dei mezzi e per ridurre ulteriormente l'offerta di mobilità in un momento in cui è assolutamente opportuno restare quanto più possibile a casa.

Salvemini ha voluto innanzitutto rassicurare i suoi concittadini, sottolineando l'importanza di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive predisposte dal decreto senza creare allarmismi ingiustificati ed ha successivamente invitato i leccesi ad attenersi a quelle che sono le disposizioni previste dal decreto, ovvero restare in casa ed uscire solo per quelle che sono esigenze lavorative, di salute o per fare la spesa. Il sindaco, che ha annunciato le novità nel corso di una diretta su Facebook, si è soffermato su quelli che sono i primi provvedimenti adottati dall'amministrazione per l'emergenza Coronavirus.

Tra questi, come si diceva, quello di sospendere le attività di controllo da parte degli ausiliari del traffico (tutto il personale addetto è stato collocato in ferie d'ufficio a loro tutela, fanno sapere da Palazzo Carafa) nelle zone a strisce blu: un provvedimento formale sulla disattivazione dei parcometri, comunque, potrebbe essere preso nelle prossime ore. Ma, come fanno capire da Palazzo Carafa, senza controllori (un compito che in città svolgono solo gli ausiliari) è evidente che non ci sarà da pagare il grattino. Tanto che ieri sera anche i vigili urbani hanno confermato la sospensione della sosta a pagamento sul proprio canale telematico.

Già da mezzanotte, invece, sono spente le telecamere posizionate ai varchi delle Ztl. In queste ore, come ha specificato lo stesso Carlo Salvemini, «sono tanti i veicoli della Protezione civile e di numerosi volontari che percorrono le strade del centro cittadino per operazioni di pronto intervento e per portare aiuto a chi è costretto a restare in casa perché in quarantena fiduciaria o perché impossibilitato a muoversi per motivi di salute o di età».

Ma non finisce qui. Un altro importante provvedimento adottato da Palazzo Carafa è quello relativo alla sospensione della retta degli asili nido comunali. Per il momento una sospensione relativa al mese di marzo. «A seguito del Dpcm dell'8 marzo 2020 si legge in una nota di Palazzo Carafa - per il contrasto al Covid19 con il quale si prevede di estendere al 3 aprile la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, la Giunta comunale ha approvato la delibera con la quale si esonerano le famiglie dal pagamento della retta degli asili nido comunali per il mese di marzo. Questo provvedimento di sostegno alle famiglie, che hanno dovuto rivedere la propria gestione familiare con difficoltà e disagi a causa dell'emergenza in corso, prevede inoltre di ridurre la retta in maniera proporzionale per eventuali periodi successivi di chiusura».

