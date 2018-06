Trascinate al largo dalle onde: salvate in extremis due ragazzine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono andati al mare, nonostante il forte maestrale e le onde alte. Ma dopo essersi buttati in acqua, la giornata di svago ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Due ragazzine, subito dopo pranzo, sono state infatti salvate in extremis dai bagnini del lido Kalù, a Spiaggiabella. Le due minorenni, sul tratto di spiaggia libera nella marina di Lecce - tratto un tempo occupato dallo stabilimento Pole Pole e attualmente privo di torrette di avvistamento e personale di soccorso - erano in compagnia di due amici e del nonno di una delle due. Si sono tuffate, insieme ai due ragazzi, hanno nuotato senza rendersi conto che la forte corrente le spingeva al largo. E, a un certo punto - a differenza dei loro compagni - non riuscivano più a tornare a riv. E' stato necessario l'intervento dei bagnini del lido vicino per portarle in salvo.Sul posto anche i sanitari del 118, allertati dallo stesso lido, che hanno visitato le ragazze, visibilmente sotto choc.