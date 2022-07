Malore in mare, dieci minuti di massaggio cardiaco in spiaggia per salvare un 26enne

Malore improvviso in acqua. Un giovane di 26 anni di Mesagne salvato dal bagnino del Lido Leucasia di Torre Lapillo, località di Porto Cesareo. Si trova ora in ospedale in gravi condizioni.

Tragedia sfiorata poco prima di mezzogiorno



Un bagnante ha rischiato di morire sul bagnasciuga della baia grande di Torre Lapillo sotto gli occhi atterriti degli altri bagnanti che tra le 11 e mezzogiorno affollavano il lido sito nel cuore dell'area marina protetta Porto Cesareo. A trasportarlo a riva, esanime, sono stati i suoi amici che improvvisamente l'hanno visto accasciarsi in acqua.

Poi sono intervenuti i bagnini del lido: Ludovico Mieli di Veglie e Tiziano De Santis di San Pancrazio, entrambi di vent'anni. Uno di loro lo ha soccorso per primo, l'altro gli ha praticato il massaggio cardiaco manuale, fondamentale per tenerlo in vita fino all'arrivo del 118 e l'intervento specializzato del personale medico e paramedico.

I bagnini che hanno effettuato il salvataggio

I testimoni

"Hanno praticato la rianimazione di primo soccorso - raccontano alcuni testimoni- e lo hanno fatto per quasi 10 minuti. Nel frattempo dal lido hanno chiamato l'autoambulanza che è arrivata in circa 10 minuti minuti". Il giovane è stato intubato e trasportato d'urgenza in ospedale.