Salice, scomparsa una donna: ore d'ansia in paese

Ore d'ansia a Salice Salentino per la scomparsa di una giovane donna di 31 anni. Secondo una prima ipotesi però, potrebbe trattarsi di un allontanamento volontario. A creare dubbi però, anche il fatto che la donna abbia lasciato o dimenticato il cellulare a casa, portando con sé soltanto alcuni indumenti.

Le ricerche

A far scattare l'allarme è stato il padre della 31enne, con cui convive, che ha denunciato la scomparsa alla caserma dei Carabinieri di Campi Salentina alle 18:30 di ieri. In Prefettura è quindi stato attivato un tavolo tecnico di coordinamento per le ricerche, che vedono impegnati i carabinieri e i vigili del fuoco, anche con l'utilizzo dei droni.