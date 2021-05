Sigilli alla villa in costruzione alla periferia del paese: è della moglie del sindaco. Tre indagati per abusivismo edilizio

Sequestrata la villa in costruzione alle porte di Salice salentino: si tratta di un edificio, ancora a rustico, riconducibile al sindaco Tonino Rosato, ma intestato alla moglie del primo cittadino, Maria Palazzo. Quest'ultima, insieme al responsabile dell'ufficio tecnico comunale Alessandra Napoletano, di Lecce e al tecnico progettista e direttore dei lavori Marco Perrino, di Campi, risultano indagati nell'inchiesta coordinata dalla pm Erika Masetti e partita da un esposto relativo ai terreni dove la villa è in via di realizzazione.

Il decreto di sequestro è del 21 maggio scorso: ad apporre i sigilli - indispensabili per reperire eventuali prove e, così, meglio accertare i fatti - gli agenti della polizia provinciale di Lecce. La Procura indaga, a vario titolo, per per abusivismo; più precisamente, per esecuzione di opere senza autorizzazione o in difformità rispetto alle autorizzazioni ottenute “per aver effettuato in concorso tra loro e nelle rispettive qualità – si legge nel decreto -, interventi edilizi confluiti nella realizzazione di un fabbricato su terreno agricolo, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico e perimetrata dal vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Salice Salentino, in parte come zona E1 agricola produttiva normale, ed in parte come zona E2 agricola sottoposta a vincolo speciale-vincolo di rispetto stradale, in assenza di permessi dovendosi ritenere quelli rilasciati in data 7 agosto 2020 e 26 ottobre 2021 illegittimi, poiché l’immobile assentito appare destinato a civile abitazione in contrasto con la destinazione agricola».

A difendere Palazzo, l’avvocato Giuseppe Corleto insieme ai colleghi Silvestro Lazzari e Michele Palazzo.