Convocato il Coc a Salice Salentino, nella provincia di Lecce , per l’emergenza Coronavirus. È di poco fa l’ordinanza del sindaco Tonino Rosato che in qualità di autorità locale e sanitaria di Protezione Civile, ha stabilito la convocazione in via precauzionale del Centro operativo comunale «appreso che - si legge nel documento - sono pervenute informazioni circa la presenza nel territorio salicese di un cittadino di nazionalità cinese recentemente rientrato dalla Cina e accertato che il soggetto, in attesa di essere identificato, oltre ad avere un’attività commerciale ha anche dei figli che frequentano una scuola per l’infanzia presso questo comune».È chiaramente scritto che «al momento non esistono criticità tali da assumere provvedimenti contingibili ed urgenti», l’informazione pervenuta sarebbe in fase di accertamento e verifica con tutti i dettagli necessari, ma dal Comune si è deciso di procedere alla convocazione del Coc per la direzione e il monitoraggio del fenomeno, «senza interruzione di continuità - si legge - fino al superamento dell’emergenza qualora questa dovesse presentarsi».