Scontro tra auto ed Ape: muore un 85enne

Incidente stamattina a Salice Salentino, poco prima delle 10, costato la vita ad uno dei due conducenti coinvolti.Non ce l’ha fatta Pasquale Fai, 85enne del posto, coinvolto in uno scontro mentre a bordo della sua Ape Car transitava su una strada di campagna in contrada Palombello.L’impatto è avvenuto con una Ford Fiesta, condotta da B.S., 68enne, nato a Guagnano ma residente nel nord Italia. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato l’anziano al Vito Fazzi di Lecce, seppur le sue condizioni non sembravano particolarmente gravi.Poi, la situazione sarebbe precipitata: l’anziano è morto in serata in ospedale in seguito ad alcune complicazioni. Illeso il conducente della Fiesta. Sul luogo dell’incidente, oltre all’ambulanza, anche la Polizia Municipale di Salice per i rilievi di rito.