Coraggio Babbo Natale , è ora di vendemmia

A Salice è tempo di vendemmia. E tra le campagne che in questi giorni accolgono le mani operose dei contadini ormai alle fasi finali della raccolta, è spuntato anche un ospite inaspettato. Al posto sbagliato e nel tempo sbagliato, si potrebbe dire. Un pupazzo a forma di Babbo Natale, gettato perché considerato un rifiuto, adagiato tra i filari a ridosso del campo sportivo, che qualcuno ha già ribattezzato su Facebook “Babbo Natale nelle Terre del Negroamaro”. Non si fa, lo sanno tutti. I rifiuti non si buttano tra le campagne. E se pure Babbo Natale, com’è nel suo stile, ha fatto sorridere i più - qualcuno dice che stia presidiando la conclusione della vendemmia - non è lì che andava portato. L’isola ecologica è a pochi passi. Non resta che sperare che porti almeno in dono un’ottima annata, ne sarebbero felici in molti. Moltissimi.