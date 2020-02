Auto in fiamme nella notte: è mistero

Auto in fiamme nella notte a Salice Salentino. È successo su via XX Settembre, coinvolta una Fiat Punto di proprietà di A.G., 61enne del posto, che era parcheggiata lungo la strada. Per spegnere le fiamme si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, giunti prontamente sul luogo poco dopo l’incendio. Intervenuti anche i carabinieri. Le indagini sulla natura delle fiamme sono tuttora in corso e al momento nessuna ipotesi sembra essere esclusa. Ultimo aggiornamento: 10:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA