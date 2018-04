Usanze, costumi e cibi tipici dello SriLanka: festa per l'integrazione ai Salesiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'occasione per conoscere una cultura diversa e tante persone che hanno scelto di lasciare lo Srilanka e venire a vivere a Lecce, portandosi dietro però un enorme bagaglio di conoscenze. Oggi, quelle conoscenze, saranno al centro della prima giornata culturale "Sinhala e Hindu New Festival 2018", che si svolgerà nel campo sportivo della chiesa dei Salesiani nel capoluogo.A partire dalle 10 di domenica 15 aprile, infatti, l'associazione New Lecce Stars, darà spazio a usanze, costumi, cibi tipici dello Srilanka, con gare e giochi per grandi e piccini e con la musica tradizionale del Paese asiatico.La partecipazione è aperta e gratuita, per tutti coloro che vorranno aderire e aprire una finestra sul mondo.