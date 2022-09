Salernitana-Lecce, Ceesay da urlo. Poi autogol di Gonzalez. É 1-1

Un gol di Assan Ceesay permette al Lecce di tornare negli spogliatoi in vantaggio all’Arechi contro la Salernitana. Ma è subito pari della Salernitana che ristabilisce le distanze al 55”. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Gonzalez colpisce malamente facendo autogol.

Nel primo tempo i giallorossi si sono difesi con ordine ed acume tattico chiudendo tutti gli spazi agli uomini guidati da Davide Nicola. I padroni di casa si sono resi pericolosi nei minuti iniziali con Coulibaly che si è visto annullare un gol per fuorigioco, mentre i giallorossi sono ripartiti in un paio di occasioni con Lameck Banda.

La diretta

Dopo una fase di stallo la partita si riaccende nei minuti finali. Mazzocchi fallisce di testa il gol del vantaggio granata, ma al 42’ è Ceesay a porta avanti il Lecce. Il gambiano imbeccato in contropiede si invola sulla destra, scarta il portiere e deposita in rete la palla dello 0-1. Lecce in vantaggio per la prima volta in questo campionato.

Le formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn Daniliuc Gyomber; Candreva L.Coulibaly Maggiore Vilhena Mazzocchi; Piatek, Dia. Allenatore: Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey Baschirotto Pongracic pezzella; Gonzalez Hjulmand Askildsen; Di Francesco Ceesay Banda. Allenatore: Baroni.