Salernitana-Lecce, caccia alla prima vittoria. Recuperato Strefezza

Giallorossi in campo all’Arechi di Salerno a caccia della prima vittoria stagionale. Dopo il pareggio allo stadio di via del Mare di Lecce contro il Monza, gli uomini di mister Baroni affrontano la Salernitana di Nicola, reduce dal pari esterno con la Juventus. Per la trasferta delicata in terra campana Baroni recupera Gabriel Strefezza ed è pronto a varare il consueto 4-3-3. Il brasiliano partirà dalla panchina e potrebbe rivelarsi l’arma in più per il Lecce in corso d’opera. I padroni di casa invece si affideranno ad un solido 3-5-2 con Piatek e Dia in attacco. Dirige la partita il signor Daniele Doveri.

Le formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn Daniliuc Gyomber; Candreva L.Coulibaly Maggiore Vilhena Mazzocchi; Piatek, Dia. Allenatore: Nicola.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey Baschirotto Pongracic pezzella; Gonzalez Hjulmand Askildsen; Di Francesco Ceesay Banda. Allenatore: Baroni.