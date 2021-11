Salento, la rinascita dopo la devastazione della xylella: 11mila alberi su dieci ettari di terreno. Il progetto di Fondazione Sylva

Undicimila alberi saranno presto messi a dimora a Minervino. Un primo tassello per riforestare il Salento che ha visto i suoi ulivi e il suo paesaggio prima divorato dalla xylella e poi devastato dagli incendi. L’obiettivo della Provincia di Lecce è ambizioso: acquisire al verde almeno altri 15mila ettari per scalare un po’ la classifica che colloca il Salento al quart’ultimo posto in Italia. Con un’estensione di 276.172 ettari, secondo i...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati