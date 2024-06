La scelta per i nuovi sindaci fa volare il voto per l’Europa. Il Salento conferma il trend già mostrato nelle prime ore del pomeriggio di sabato: nei 29 comuni dove era programmato il rinnovo dei primi cittadini, la percentuale di votanti alle Europee è schizzato oltre il 50% in un territorio dove sono andati a votare, nei 96 comuni, solo il 46,20% degli aventi diritto. E la variazione positiva è a favore delle elezioni per il Parlamento di Strasburgo: poche le eccezioni come Cursi dove le comunali hanno registrato 82,19% contro il 76,39% delle Europee (-5,8%), di Giuggianello con il 77,5% per consegnare le schede del nuovo sindaco a fronte del 72,41% dei candidati europei (-5,01%), Sternatia dove hanno votato il 91,09% per il dopo Manera e 84,47% per i parlamentari europei (-6,62%) e Morciano di Leuca dove l’interesse per le vicende oltreconfine è stato minore: il 75,85% ha varcato la soglia dei seggi per il voto locale, mentre solo 54,54% quello sovranazionale (-21,31%).

I numeri

L’affluenza complessiva per le comunali in provincia di Lecce si ferma al 69,80% tirando la volata alle schede per i candidati europei la cui affluenza complessiva, come detto non sfonda il 46%. Lecce, dove la sfida per Palazzo Carafa è tra le più importanti del territorio pugliese, è in scia, la sfida tra Carlo Salvemini, Adriana Poli Bortone, Agostino Ciucci e Alberto Siculella ha richiamato il 69,48% degli elettori (69,94% nel 2019), mentre per le Europee il 70,54 (71,92% nel 2019).

Le percentuali in provincia

L’intera provincia è al secondo posto per affluenza con il 46,20%, (51,70% nel 2019), dietro il Barese con il 47,49 (52,51% cinque anni fa), davanti alla Capitanata con il 42,74% (55,46% in precedenza), Brindisi con 39,53% (46,17% nel 2019), Taranto che fa registrare il 38,33% (era il 44,33%) e infine la Bat con il 38,16% (40,08% nelle scorse elezioni). Analizzando nel dettaglio i numeri dei comuni al voto, è Sternatia il comune con l’affluenza più alta, il 91,09%, in pratica tutto il paese si è mosso per decidere il nuovo sindaco, mentre la sfida di Tuglie tra Silvia Romano e Lorenzo Longo ha catalizzato poco l’attenzione dei residenti, facendo guadagnare al comune la “maglia nera” provinciale con il 56,87%. Percentuali d’altri tempi per la maggior parte delle amministrazioni chiamate alle urne: nella top ten, dietro Sternatia si piazza Castrì di Lecce (84,16%), quindi Martignano (82,27%), poi Miggiano (78,39%), Palmariggi (78,22%), Giuggianello (77,5%), Tiggiano (77,09%), Lequile (76,52%) e Soleto (75,97%).

Tutti borghi da poche migliaia di abitanti, segno che la passione politica a livello locale è ancora viva e appassionante. Al di sotto della media provinciale dei comuni al voto (69,89%), si piazzano Muro Leccese (68,95%), Lecce (68,46%), Copertino (67,98%), Botrugno (67,3%), Supersano (66,67%), Neviano (64,77%), Parabita (60,16%) e appunto Tuglie che non raggiunge la soglia del 60%. Non dissimile la classifica che certifica l’affluenza per le votazioni europee: in testa Castrì di Lecce (85,87%), quindi Martignano (84,55%), Sternatia (84,47%), poi Miggiano (81,2%), Palmariggi (79,91%), Tiggiano (79,75%), Campi Salentina (79,66%), Seclì (79,45%), Minervino di Lecce (79,42%) e Soleto (78,16%). In fondo alle rilevazioni, nelle ultime dieci posizioni troviamo Casarano (30,9%), Matino (30,43%), Taviano (29,98%), Melissano (28,83%), quindi Salve (26,59%), Gagliano del Capo (26,15%), Ruffano (25,67%), Presicce-Acquarica (24,48%), Ugento (23,76%), Taurisano (22,72%) e Alliste (21,67%), dove ha votato poco più di un cittadino su cinque.