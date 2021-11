Salento, con il volto coperto danno fuoco all'auto di un insegnante 46enne: è caccia all'uomo

Due uomini con i volti coperti che cospargono l'auto di benzina e le danno fuoco. Tutto ripreso da un impianto di videosorveglianza. Nessun dubbio sulla matrice dolosa dell'incendio che questa notte, poco dopo l'una e mezza, ha distrutto a Vitigliano, frazione di Santa Cesarea Terme, la Mercedes Classe B di A.P., 46 anni, del posto.

L'auto era stata parcheggiata in via 4 Novembre. I vigili del fuoco del distaccamento di Maglie si sono occupati di domare le fiamme, mentre ai carabinieri della stazione di Poggiardo è affidato il compito di individuare i responsabili del rogo. Il movente rimane per il momento avvolto nel mistero anche perché, da quanto risulta alle forze dell'ordine, la vittima - un insegnante dell'Istituto Alberghiero di Gallipoli - non risulta abbia mai avuto problemi con la giustizia o contrasti che potrebbero avere innescato una simile ritorsione.