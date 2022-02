Abusi sessuali sulla figliastra disabile: arrestato. "Non dire niente a tua madre o ti picchio"

Una storia di soprusi e degrado che arriva dal Salento, dove un 43enne originario di San Pietro Vernotico ma residente in un paese a pochi chilometri da Maglie è accusato di maltrattamenti e di violenza sessuale in famiglia.

Gli abusi sulla 14enne

Le vittime dell'uomo erano la moglie e la figlia disabile di lei, la prima maltrattata e la seconda abusata anche sessualmente dal patrigno in più di un'occasione sotto la minaccia di farle del male se avesse detto nulla alla madre.

I precedenti dell'uomo

L'uomo, già condannato all’ergastolo per un uxoricidio compiuto in Germania anni fa, è tornato in carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata su disposizione della gip Alessandra Sermarini.

La denuncia

Dopo anni di vessazioni e di paura, è stata la madre a trovare il coraggio di raccontare quello che accadeva in casa quando, su impulso degli assistenti sociali intervenuti perché la ragazza non frequentava regolarmente la scuola, la donna si è confidata. Da qui l'intervento del centro antiviolenza Renata Fonte, che ha preso in carico il caso e nel dicembre 2020 ha permesso alla donna di trasferirsi in una struttura rifugio insieme alla figlia.