Aggredite dai propri compagni: altre due donne vittime di violeza. Due arresti nel Salento

Ancora due donne vittime di violenza da parte dei propri compagni. Sono due gli arresti da parte dei carabinieri nel Salento, effettuati nella giornata di ieri (15 gennaio). Gli interventi sono stati effettuati dai carabinieri delle stazioni di Nardò e Leverano.

Aggressione e rapina a Nardò

Un 32enne neretino è stato arrestato dopo un'aggressione nei confronti di una donna avvenuta a seguito di una accesa discussione per futili motivi. I due erano in auto dando la lite è degenerata e dopo aver aggredito la donna, il 32enne le ha sottratto le chiavi dell'auto ed è scappato. La donna è stata soccorsa da una carabiniera, libera dal servizio, che si trovava nelle vicinanze. La carabiniera ha allertato i colleghi che si sono messi subito sulle tracce dell'uomo e lo hanno arresrato all'interno della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, che dovrà essere vagliata nel corso di procedimento penale, la donna sarebbe stata vittima di vessazioni e maltrattamenti continuativi già dal mese di luglio dell’anno scorso. Non erano sporadici controlli del telefonino e delle varie messaggistiche in uso. L'uomo risponde di atti persecutori e rapina.

Intervento a Leverano

Sempre nel corso della serata di ieri - 15 gennaio - i Carabinieri di Leverano hanno dato esecuzione ad un’ulteriore misura cautelare personale: allontanamento dalla casa familiare nei confronto di un uomo responsabile di reiterati episodi di violenza nei confronti della compagna che aveva già denunciato l'aggressione da parte dell'uomo.