Salento, vandali contro gli alberi: tronchi segati e lasciati sul terreno. La denuncia

Atto vandalico a Sant’Andrea marina del comune di Melendugno, nel Salento, dove la notte scorsa alcuni ignoti hanno tagliato sei alberi di tamerice della zona che si trova vicino ai faraglioni, luogo interessato da un cantiere per la realizzazione di una piazza sul mare.

I vandali hanno agito indistrubati nella notte, tagliandi i tronchi degli alberi con una motosega. Del gesto vile è stata già eseguita segnalazione di reato dalla Polizia locale, nei confronti di ignoti. «Quel tipo di alberi è tra i pochi che resiste in un ambiente difficile - spiega il sindaco Marco Potì - e nella loro tipica conformazione contorta, ricordano la sofferenza di dover resistere e adattarsi ai forti venti, al sole battente, allo spray marino così carico di salsedine. Ma nonostante ciò, ogni estate ci regalano verde, ombra, odore - spiega il sindaco -. A quei delinquenti che hanno voluto fare un gesto del genere, che hanno voluto violentare la natura, che hanno voluto provocare danni o inviare oscuri messaggi, diciamo che noi pianteremo nello stesso sito altrettanti alberi e completeremo al meglio l’intervento in corso di rinaturalizzazione e trasformazione di quel luogo in un parco sul mare, in un belvedere dove ammirare il sole che sorge dal mare, in uno dei più bei posti del Salento».

Intanto le indagini sono affidate ai Carabinieri che stanno indagando anche attraverso l'uso dei filmati delle telecamere presenti nella zona. Il sindaco Potì invece ha emesso un'ordinanza per la messa in sicurezza della zona.