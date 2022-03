Salento, è Valentina Rizzo la migliore chef dell'anno per “Identità golose”

Ancora un premio alle eccellenze del Salento. Valentina Rizzo, mente, mani e anima della Farmacia dei Sani di Ruffano - piccolo angolo gourmand del sud della provincia leccese - è stata infatti insignita dalla guida "Identità Golose" della palma come migliore chef dell'anno.

La reazione

«Sono ancora stravolta dal turbinio di emozioni provate ieri, quando mi hanno chiamata sul palco quasi non ci credevo, infatti non sono riuscita a dire mezza parola» ha commentato Rizzo sulla sua pagina di Facebook.

«Le emozioni, le persone e i colleghi con i quali ho condiviso la cucina hanno contribuito a rendere questo giorno un giorno da incorniciare». Poi i ringraziamenti a tutti quelli «che credono in me, la mia famiglia, il mio ragazzo, gli amici e i nostri collaboratori, che hanno reso possibile tutto questo».