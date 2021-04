Vaccini, porte aperte agli over60: da domani pronti i nuovi hub nel Salento. Ecco dove saranno somministrate le dosi

Si punta al cambio di passo per la vaccinazione nel Salento: domani entrano in funzione i nuovi 12 centri comunali validati dall'Asl Lecce. Palestre, centri polifunzionali, sedi di associazioni: sono i luoghi trasformati in hub vaccinali per la somministrazione delle dosi ai circa 42mila cittadini - questa la prima stima - tra i 79 e i 60 anni che hanno confermato l'appuntamento. Non solo. C'è una novità dell'ultima ora che arriva dalla Regione: sarà consentito il libero accesso anche a chi ha più di 60 anni. Nuove sedi del piano Asl per la campagna di vaccinazione di massa.

Gli hub vaccinali



Pronti al debutto il palazzetto dello sport di via Merine a Lecce e altre sette sedi dislocate nei centri della provincia. Questo l'elenco: Campi (sede Protezione Civile nella zona artigianale), Casarano (palazzetto dello sport sulla provinciale Casarano- Collepasso), Galatina (centro polivalente in viale Don Bosco), Gallipoli (palestra del Liceo Quinto Ennio di via Torino), Muro Leccese (quattro le postazioni nel Mercato delle Idee di via Leonardo da Vinci), Nardò (stabile zona industriale in via Che Guevara) e Spongano (centro aggregazione giovanile in via via Pio XII). Nei prossimi giorni i cittadini residenti a Maglie verranno contattati dall'Asl per ricevere appuntamento presso il Pta cittadino. Un sospiro di sollievo per i sindaci dei comuni coinvolti che vedono finalmente entrare in funzioni le sedi territoriali già da tempo individuate e attrezzate.

I centri già attivi



Questi nuovi hub comunali vanno ad aggiungersi a quelli già attivi a Martano (Rssa comunale di via Rita Levi Montalcini), a Gagliano (ex centro dialisi in via San Vincenzo), a Lecce tra caserma Zappalà e museo Castromediano, a Galatone presso la sede Opera Seme e a Leverano presso l'ex scuola materna di via Raffaello Sanzio nella zona 167. L'elenco si allungherà presto con le sedi di Ugento e Tricase (capannone del complesso ex-Acait) nel distretto di Gagliano.

Ma non finisce qui. È conto alla rovescia anche per la sede comunale di Copertino dove sabato 17 entrerà in funzione l'ex Lug di via Montale.

Nei punti vaccinali attivi da domani alcune postazioni saranno riservate ai medici di assistenza primaria che hanno optato per le operazioni di inoculazione presso le strutture aziendali.

Il ruolo dei medici di base

Nel Salento, dunque, si prova ad accelerare per imprimere una sferzata alla campagna che al momento prosegue nei 12 punti sanitari già attivati per gli over 80 fino al completamento della somministrazione della seconda dose. Strategico sarà il ruolo dei medici di base che, oltre a effettuare le vaccinazioni domiciliari e dei soggetti fragili, avranno la possibilità di vaccinare negli hub comunali le categorie a loro affidate. Il consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici di Lecce - con in testa il presidente Donato De Giorgi oggi sarà presente nella caserma Zappalà a Lecce per garantire un supporto alle equipe di vaccinatori del Sisp. «Daremo il nostro contributo alla campagna vaccinale fornendo supporto alle equipe dei sanitari al lavoro nella Caserma Zappalà. Un segnale - sottolinea De Giorgi - per rimarcare la volontà dei medici di base di essere protagonisti attivi della campagna vaccinale».