Vacanze nel Salento per Antonio Conte: in spiaggia a Porto Cesareo

Antonio Conte in "vacanza" al Tabù di Porto Cesareo. A volte o sempre, dipende dai casi, si ritorna nel posto in cui si è stati bene. Primi bagni e tintarella sulla costa merlata fasanese, laddove - tra masserie extralusso a picco sull’Adriatico e trulli a cinque stelle - trovano sempre il loro “buen ritiro”, top player, allenatori, star e starlette del piccolo e del grande schermo. Poi, oggi per la cronaca, così all’improvviso, la scelta di trascorrere una giornata sulla spiaggia dove praticamente è cresciuto nel Salento.

Le vacanze



Non è una novità certo, c’era infatti da attenderselo, ma fa strano che arrivi, con famiglia figli e fratello, proprio quando i ritiri hanno richiamato calciatori e colleghi mister alle fatiche precampionato. Erano da poco passate le 13 quando mister Conte, campione d’Italia con l’Internazionale, che poi ha mollato con tanto di accordo economico liberatorio, fa capolino dalla passerella del Tabù di Porto Cesareo, stabilimento balneare che praticamente da sempre lo ospita.

Ombrellone in seconda fila per non dare troppo nell’occhio, abbronzante, telo mare, sorrisi d’amore a moglie e figli e qualche autografo firmato qua e la. Pausa vacanza, forse lunga, meritata per l’ex tecnico di Siena, Bari, Juve, della Nazionale e dell’Inter, sempre che non decida all’improvviso di tornare in panca. Con lui le sorprese sono sempre dietro l’angolo.