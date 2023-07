Salento, incendio a sterpaglie e alberi: le fiamme colpiscono anche un'auto e una barca

Alle ore 14.20 una squadra dei vigili del fuoco, distaccamento di Ugento, è intervenuta nello stesso comune in via Taurisano per un incendio di sterpaglie e alberi. Le fiamme hanno coinvolto anche una piccola imbarcazione e un’autovettura marca Renault modello Espace parcate all’interno del terreno oggetto dell’intervento.

Lo spegnimento

L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Cause in corso di accertamento al fine di verificare la natura dell’incendio