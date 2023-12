Salento, incendio auto nella notte: in fiamme l'auto di un 48enne. Si indaga, nessuna pista esclusa

Un'altra notte di fuoco nel Salento, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Lecce sono intervenuti a Ugento, in via San Rocco, intorno all'una e trenta della notte, a seguito della segnalazione di un incendio che aveva coinvolto un'auto, una Renault Clio di proprietà di un 48enne, R.G. le sue iniziali.

Alcuni passanti però avevano già provveduto a spegnere le fiamme con l'ausilio di un estintore. Quindi i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Sono in corso le indagini per cercare di risalire alle cause dell'incendio. Non si esclude nessuna ipotesi.