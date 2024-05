Salento, uccise un ragazzo e ne nascose il cadavere in un pozzo: condannato a 16 anni

Condannato a 16 anni di carcere Angelo Salvatore Vacca, l'ergastolano 54enne di Racale, nel Salento, reo confesso dell'omicidio di Claudio Giorgino, il ragazzo di Taviano ucciso nel pomeriggio del 24 agosto 1994 e i cui resti sono stati fatti ritrovare dallo stesso Vacca 25 anni dopo in un pozzo nelle campagne di Matino, in contrada Lazzarello. La sentenza è stata pronunciata oggi dal gup Giulia Proto al termine del processo con rito abbreviato, a fronte di una richiesta di 14 anni da parte del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia Guglielmo Cataldi. L'uomo dovrà versare anche una provvisionale di 300mila euro alle parti civili, le sorelle di Giorgino, difese dall'avvocato Biagio Palamà, mentre il danno sarà quantificato in sede civile. Il giudice ha anche disposto la restituzione dei resti del giovane alla famiglia, per la celebrazione dei funerali e la sepoltura. Rito a cui, purtroppo, non potrà essere presente la madre della giovane vittima: la donna, che per quasi 30 anni ha lottato tenacemente per ottenere la verità, è scomparsa qualche mese fa.

I fatti

Nel confessare l'omicidio, nel 2019, Vacca - difeso dall'avvocato Francesco Fasano - dichiarò di aver agito per difendersi, perché Giorgino gli si era scagliato contro mettendogli le mani alla gola. La Procura lo ha accusato invece di aver agito con premeditazione e per motivi abietti e futili legati al mondo dello spaccio di stupefacenti. Dopo aver colpito il giovane con un martello, è l'accusa della Procura, Vacca ha esploso contro il giovane alcuni colpi di pistola calibro 6,5 e 9.

Dopo aver confessato l'omicidio - mosso dalla volontà di togliersi un peso dalla coscienza - e aver rivelato agli inquirenti il luogo in cui erano stati gettati i resti di Giorgino, Vacca scrisse una lettera all'anziana madre della vittima, chiedendole perdono per averla privata del diritto di piangere sulla tomba del figlio. In quella missiva, il 54enne richiamò il nome di Luciano Stefanelli, ammazzato a colpi di kalashnikov nel 1995 e per il cui omicidio sta scontando l’ergastolo, perché accusato di essere stato uno dei mandanti. Scrisse che quel pomeriggio Stefanelli avrebbe dovuto incontrare Giorgino dopo avergli strappato la promessa di punirlo con non più di un paio di ceffoni per il furto di 600 grammi di cocaina. Tuttavia Vacca si portò dietro un paio di pistole temendo una reazione ben più veemente di Stefanelli. Ma alla vista delle armi Giorgino gli sarebbe saltato alla gola. Ed alla fine Vacca avrebbe sparato per difendersi. Una ricostruzione che, secondo la Procura, non è evidentemente veritiera, vista l'accusa della premeditazione.

Nel corso delle indagini, il procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi aveva affidato al medico legale Alberto Tortorella e al professore Francesco Introna, direttore dell’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari, l'incarico di analizzare i resti ritrovati nel pozzo.

Gli accertamenti, però, non erano stati in grado di appurare con certezza l'appartenenza delle ossa a Claudio Giorgino.