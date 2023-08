«Istigazione al suicidio», la Procura indaga sulla morte di Uccio Show. Aperta un'inchiesta

Si ipotizza il reato di istigazione al suicidio a carico di ignoti per la morte di Antonio Bitonti, meglio conosciuto come “Uccio Show”, l’uomo 72enne che è stato travolto dal un treno in corsa sui binari Sud -Est, in prossimità della stazione di Montesano Salentino, lo scorso 21 agosto. É quindi aperta un’inchiesta come atto dovuto dal momento che non sono emerse responsabilità a carico del macchinista e non ci sono, al momento, altri elementi di rilievo a supporto dell’ipotesi di reato.

La pista seguita dagli inquirenti

Sembra infatti prevalere la pista del gesto volontario, dettato da motivi personali. Bitonti, ormai da mesi, combatteva contro una grave malattia che da tempo lo affliggeva e che fino al momento dell’estremo gesto non aveva spento la sua energia contagiosa. I carabinieri della stazione di Specchia di svolgeranno, nelle prossime settimane, tutti gli accertamenti del caso per fare ulteriore chiarezza sulla morte dello showman salentino amato per la sua versatilità artistica e per la sua riconosciuta simpatia.