Salento e turismo, tante ricerche sul web ma le camere restano low cost

Le località turistiche della provincia leccese sono le più ricercate, ma non le più care della Puglia. A dirlo è la classifica stilata da Holidu, uno dei principali motori di ricerca per appartamenti e case vacanze in Europa.

La ricerca riguarda l'indice dei prezzi delle case vacanze in Puglia per l'estate 2022 e indica le località più ricercate, oltre ai prezzi medi e alla disponibilità per ciascuna destinazione.

L'elenco delle top 30 località più ricercate tra quelle pugliesi è capeggiato da Gallipoli. Nella Città bella il prezzo medio per una notte in alta stagione è di 244 euro, mentre per la bassa stagione bastano 84 euro. A seguire c'è Otranto, con un prezzo medio di 230 euro per l'alta stagione e 107 per la bassa. Il terzo posto è per la brindisina Ostuni, che offre una media di 212 euro per l'alta stagione e 184 per la bassa.

L'analisi

Proseguendo con l'analisi delle altre località turistiche leccesi, al quarto posto c'è Torre dell'Orso (marina di Melendugno), dove una notte in alta stagione costa 211 euro e una in bassa 100 euro. A seguire, al quinto posto troviamo Porto Cesareo (234 euro in alta, 106 in bassa), al sesto Pescoluse (marina di Salve), con 204 euro in alta stagione e 102 in bassa. Settimo, ottavo e nono posto sono occupati da Vieste, Monopoli e Bari. Solo al decimo posto si posiziona il capoluogo Lecce (150 euro in alta stagione, 124 in bassa), seguito da Torre San Giovanni (marina di Ugento), dove soggiornare costa 191 euro a notte in alta stagione e 53 euro in bassa. Torre Vado (marina di Morciano) e Santa Maria di Leuca occupano quattordicesimo e quindicesimo posto nella classifica delle località più ricercate: nella prima il costo medio di un soggiorno è 202 euro in alta e 77 euro in bassa, nella seconda 239 in alta e 122 in bassa. Molto più in basso nella classifica, al 24esimo posto, c'è San Foca (marina di Melendugno), dove il prezzo per notte varia da 215 euro (alta stagione) a 98 euro (bassa stagione). Al 25esimo posto c'è Nardò (176 euro in alta, 129 in bassa), al 26esimo Torre Pali (marina di Salve), con 213 euro in alta e 82 in bassa, al 28esimo Lido Marini (marina di Ugento), con 201 euro in alta stagione e 75 in bassa.

I prezzi

Ragionando in termini di prezzi, la più cara tra le località del Leccese è Gallipoli, seguita da Leuca, da Porto Cesareo e da Otranto. Ma, come si diceva, i luoghi pugliesi più costosi non sono quelli più ricercati. Infatti San Pietro in Bevagna, località costiera del Tarantino, è quella dove dormire costa di più (261 euro per una notte in alta stagione), nonostante sia solo al tredicesimo posto nella classifica delle più ricercate. A seguire c'è un'altra tarantina, Maruggio, dove una notte in alta stagione costa 250 euro. La sua posizione tra le località più gettonate, però, è solo la ventesima. Stando ai dati elaborati da Holidu, il prezzo medio per affittare una casa vacanza o un appartamento in Puglia è di 122,21 euro a notte, con i prezzi che schizzano nel mese di luglio e agosto.

Solo il 48 per cento degli alloggi risulta mediamente libero per prenotazioni last minute, secondo i dati osservati nel 2020. Aprile, maggio e giugno sono i mesi in cui, mediamente, c'è il maggior numero di appartamenti e case vacanze disponibili. Il mese con il maggiore tasso di occupazione, naturalmente, è agosto, in cui solo il 16 per cento degli alloggi risulta tendenzialmente disponibile. Interessante anche il dato riguardante i servizi che chi raggiunge il Salento per le vacanze vorrebbe trovare negli appartamenti presi in affitto. Al primo posto c'è la televisione, seguita dall'aria condizionata. In tanti, poi, chiedono la possibilità di avere a disposizione una lavatrice e un parcheggio vicino e comodo, una connessione internet wifi affidabile e un giardino. Molto alta anche la richiesta di poter ospitare gli animali domestici: sempre più famiglie, infatti, scelgono di portare in vacanza i propri amici a quattro zampe. Alte anche le ricerche di balconi e terrazze, mentre è al minimo la richiesta di appartamenti con piscine. D'altronde, chi raggiunge il Salento per le vacanze lo fa principalmente per il mare e per le sue bellezze naturali.