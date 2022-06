Salento, trovato morto un uomo ai piedi di un palazzo

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato morto questa mattina a Maglie, in via Jan Palach, ai piedi di un palazzo. L'identità dell'uomo al momento resta ignota, così com'è non è chiaro se si sia lanciato volontariamente nel vuoto o se sia caduto accidentalmente.

Indagano i carabinieri

Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Maglie e del nucleo Radiomobile per avviare le indagini. si cercherà innanzi tutto di capire chi sia la vittima, se abitasse in quello stabile e cosa stesse facendo fino a pochi frangenti prima della tragedia. Intanto è stato informato il pubblico ministero di turno Alberto Santacatterina.