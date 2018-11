© RIPRODUZIONE RISERVATA

Strade quasi allagate e un fulmine che si è abbattuto sul monumento dei caduti, in pieno centro a Trepuzzi. In pochi minuti una bomba d’acqua ha interessato il comune salentino provocando i primi disagi alla viabilità e ad alcune abitazioni. Tombini intasati e alcune strade invase dall’acqua dove, con difficoltà, si riesce a transitare. Difficoltà alla circolazione per la strada invasa dall’acqua all’altezza del ponte che conduce alla via per il mare, in direzione di Casalabate.Mentre chi è stato colto dal forte acquazzone mentre si trovava nei bar nei pressi della villa comunale, in pieno centro, ha visto esplodere sotto i propri occhi un fulmine che ha colpito in pieno il monumento dei Caduti di Largo Margherita. Una luce fortissima e fumo erano visibili a quanti. Inquel momento sono stati colti di sorpresa dal violento temporale. In pochi minuti c’è stato il fuggi fuggi generale di chi ha provato a risalire in auto e rientrare a casa percorrendo le vie del centro a passo lento per evitare disagi e incidenti.