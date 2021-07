Salento, trenta spettacoli per tre città coinvolte: comincia oggi “I teatri della Cupa”

Nove giorni di programmazione, tre città coinvolte e oltre 30 tra spettacoli, laboratori e incontri con le principali compagnie italiane e pugliesi: "I teatri della Cupa. Festival del teatro e delle arti nella Valle della Cupa” si conferma come una tra le più importanti realtà italiane dedicate alla scena contemporanea. Da questa sera e fino a sabato 31 luglio, la settima edizione del festival, sul tema "Ricucire", metterà in scena il suo ricco programma sui palchi allestiti anche nelle piazze, nei cortili dei palazzi e in luoghi non convenzionali di Campi Salentina, Novoli e Trepuzzi.

L'appuntamento di questa sera

L’apertura a Novoli sarà affidata nel Teatro Comunale a Licia Lanera con “I sentimenti del maiale”, ultimo spettacolo della trilogia “Guarda come nevica” e, nell’atrio del Palazzo Baronale, alla Compagnia Meridiani Perduti con "Stoc Ddo' – Io Sto Qua", diretto e interpretato da Sara Bevilacqua che racconta la tragica storia del barese Michele Fazio non ancora sedicenne quando venne colpito per errore durante un regolamento di conti tra clan rivali.

Il calendario

Nei prossimi giorni il programma proporrà “Fake Folk” di Andrea Cosentino della compagnia Cranpi, un progetto di riconquista critico-carnevalesca della piazza e del folklore attraverso le nuove tecnologie; la creazione di teatro-danza “Un peep show per Cenerentola” di Paola Guerra e Antonio Viganò del Teatro la Ribalta; “Eneide” di Giuseppe Ciciriello della compagnia CartiCù; la commedia “Piccoli massacri fuori porta” di Areté Ensemble e Cipriani&Gambaccini; “GiOtto. Studio per una tragedia” di Giuseppe Provinzano di Babel Crew, a vent’anni dai tragici fatti di Genova; Moby di Francesco Niccolini con Luigi D'Elia (Arca Azzurra Produzioni | INTI).

Non mancheranno la musica con i “Piccoli funerali” di Maurizio Rippa e Amedeo Monda (369 Gradi) e “Solo la bellezza era purtroppo nel posto sbagliato”, una performance dell’attrice e autrice Lea Barletti e del cantautore Maurizio Vierucci e la danza contemporanea con “Save the last dance for me” di Alessandro Sciarroni e Graces di Silvia Gribaudi. In programma anche gli spettacoli tout public con “Esterina centovestiti” della Compagnia Burambò di e con Daria Paoletta diretta da Enrico Messina; “Malamat” e “Love is in the air”, tra musica, circo, giocoleria e anime in volo, della Compagnia El Grito; “Alberi Maestri Kids” di Michele Losi (Produzione Pleiadi e Campsirago Residenza). Due le recenti produzioni di Factory compagnia transadriatica per la regia di Tonio De Nitto: “Il fantasma di Canterville”, liberamente ispirato all’omonimo racconto di Oscar Wilde di e con Angela De Gaetano e “Hubu re”, tratto da Ubu roi di Alfred Jarry.

Il festival accoglierà tante proposte pugliesi: Giovanni Delle Donne e Massimo Giordano con “La Guerra di Rocco”; Michela Marrazzi e Rocco Nigro con Paloma (Factory Compagnia transadriatica e Teatro Koi); “Spezzato è il cuore della bellezza” della Piccola Compagnia Dammacco. Principio attivo teatro metterà in scena “Casa Barbablù”, una prima assoluta dello spettacolo dedicato al tema del femminicidio con Francesca Danese e Otto Marco Mercante, “Preghiera del mattino. Il culo delle donne nella bibbia” di Valentina Diana per la regia di Giuseppe Semeraro con Silvia Lodi e “Il figlio che sarò” di e con Giuseppe Semeraro e Gianluigi Gherzi per la regia di Fabrizio Saccomanno. Il festival proporrà come ogni anno le Assemblee della parola, momenti di riflessione sul mondo della cultura e del teatro, e altri incontri e laboratori.

Il Festival I teatri della Cupa è ideato e organizzato da Factory Compagnia Transadriatica e Principio attivo teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia "Custodiamo la Cultura in Puglia 2021 - Misure di sviluppo per lo spettacolo e le attività culturali", Teatro Pubblico Pugliese, amministrazioni comunali di Campi Salentina, Novoli e Trepuzzi in collaborazione con BlaBlaBla e Il Coordinamento C.Re.S.Co per Lo stato dell'arte nei territori.

Info e programma completo www.iteatridellacupa.it