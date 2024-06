Salento, sfreccia all'incrocio mentre sta passando la processione; tragedia sfiorata

Sfreccia all'incrocio proprio mentre sta passando la processione e rischia di investire i fedeli. Tragedia sfiorata, ieri sera, a Felline, frazione di Alliste. I componenti del comitato feste questa mattina denunceranno l'automobilista: "È stato un miracolo che non abbia colpito qualcuno in pieno".

Tutto è avvenuto all'incrocio tra via Giannuzzi e via Garibaldi. La processione dei fedeli, al seguito della statua del Santo di Padova, protettore della frazione, stava percorrendo lentamente la strada quando, in prossimità dell'intersezione, una Fiat Punto guidata da un uomo ha attraversato velocemente l'incrocio. Fortunatamente il mezzo è riuscito a passare tra le persone senza colpire nessuno, ma sono stati attimi di grande spavento. I componenti del comitato organizzatore della festa sono riusciti ad annotare il numero di targa dell'auto e questa mattina procederanno con una segnalazione alle forze dell'ordine.