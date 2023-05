Salento, piazza e vicoli di Torrepaduli addobbati con lavorazioni artigianali realizzate ad uncinetto da 16 artiste

Un suggestivo scorcio di un paesino del sud Salento, una immagine che parla di arte, tradizione e di donne laboriose: decine e decine di coloratissime “murrine” al vento per uno spettacolo che toglie il fiato. Siamo a Torrepaduli frazione di Ruffano e quei fantastici dischi che sembrano delicate murrine e che dondolano al vento riempiendo di fascino e di colore la viuzza che porta in piazza Carmelitani, altro non sono che “fili colorati che diventano geometrie e raccontano magie”, perché realizzati ad uncinetto. Vere opere d’arte dedicate alla Madonna di Maggio che questa sera si festeggia a Torrepaduli proprio in onore della Madonna e in chiusura del mese Mariano. Ma non solo “murrine”, il centro della piccola frazione è stato poi adornato con centinaia e centinaia di addobbi floreali realizzati anche dai piccoli studenti della scuola primaria.

Il progetto

«L’idea –spiega il presidente del comitato festa Antonio Illustre - è partita dalle ragazze del comitato che hanno detto “perché non facciamo qualcosa di diverso dalle solite luminarie?” e così hanno pensato di realizzare questi cerchi magici che sono veramente bellissimi, tanto che dopo l’evento di oggi, li sistemeremo meglio e li terremo fino alla festa grande che è quella di San Rocco».

Le ragazze hanno così coinvolto anche le anziane del paese che in men che non si dica si sono armate di uncinetto e hanno messo mano ai capolavori.

Tra giovani e diversamente giovani sono 16 le artiste che hanno realizzato e firmato le oltre 50 opere d’arte : Cosima, Assunta, Celestina, Donata, Annarita, Maria Rosaria, Ada, Rosanna, Antonietta, Vita, Mariapia, Cristina , Luisa, Dorina, Rosanna e Margherita. E non solo “murrine”, le artiste hanno anche realizzato una bambola ad altezza umana con la parte di sopra lavorata all’uncinetto e la gonna tutta di fiori fatti a mano, e tanto, tanto altro ancora.