Incidente sulla provinciale: esce fuori strada con l'auto e sbatte contro un palo di cemento. Due giovani in ospedale

Escono fuori strada e finiscono contro un palo di cemento. Avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi l'incidente avvenuto nella notte appena trascorsa sulla strada provinciale che collega Alliste a Torre San Giovanni, marina di Ugento, nel Salento. I due occupanti dell'auto, due ragazzi di 18 e 20 anni, sono stati accompagnati in ospedale in codice rosso.

L'impatto

La vettura coinvolta è una Mini. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, il conducente, un 18enne di Alliste, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è andato a finire fuori strada, impattando contro un palo in cemento dell'Enel e poi terminando la sua corsa nel terreno che costeggia la strada.

Con lui c'era un 20enne di Racale.

Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 e una automedica. I due ragazzi sono stati trasferiti in codice rosso agli ospedali di Casarano e di Gallipoli con diverse contusioni e ferite su tutto il corpo. Fortunatamente la loro vita non è in pericolo. È stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco e del personale dell'Enel, che hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente. I rilievi, invece, sono stati eseguiti dai poliziotti del commissariato di Taurisano.