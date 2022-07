Salento, concorsi nella Sanità: 5 arresti, denunce e perquisizioni per i centri di procreazione assistita. Coinvolti 2 sindaci/I nomi

Blitz della Guardia di finanza di Otranto nelle prime ore della mattinata. Sono state eseguite cinque misure cautelari e perquisizioni. Notificati anche provvedimenti di interdizione alla professione a medici, dirigenti sanitari ed imprenditori. L'ambito è la sanità ed in particolare i concorsi pubblici per la procreazione assistita: è tutto riportato nell'ordinanza di custodia cautelare della giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Simona Panzera.

Procreazione assistita

L'ambito è quello dei centri di procreazione assistita. Le indagini sono state coordinate dalla Procura di Lecce, con il pubblico ministero Alessandro Prontera.

Le misure

Domiciliari per l'ex senatore Totò Ruggeri, 72 anni, di Muro Leccese; l'ex sindaco di Alliste, Antonio Renna, 67 anni, ora consigliere comunale d'opposizione e commissario straordinario dell'Arneo; l'ex consigliere regionale Mario Romano, 72 anni, di Matino; Massimiliano Romano, 52 anni, di Matino; ed Emanuele Maggiulli, 56 anni, di Muro Leccese. Obbligo di dimora per il neo eletto sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, 57 anni, del posto; e per Antonio Greco, 49 anni, di Carpignano Salentino. Divieto di dimora per il sindaco di Otranto, Pierpaolo Cariddi, 56 anni, del posto. Divieto di svolgere l'attività professionale per Elio Vito Quarta, 77 anni, di Carmiano; per Giantommaso Zacheo, 50 anni, di Carpignano; e Fabio Marra, 55 anni, di Galatone.

Richiesta di sospensione per Rollo

Infine c'è anche la richiesta di sospensione del direttore generale della Asl Lecce Rodolfo Rollo , 61 anni, di Cavallino, che verrà eventualmente applicato all'esito dell'interrogatorio di garanzia.

Traffico di influenze illecite

L'ipotesi di reato di traffico di influenze illecite è contestata a Mario Romano, Antonio Greco e Luigi Tolento. Secondo l'accusa Greco avrebbe svolto il ruolo di procacciatore per conto del consigliere regionale Mario Romano: avrebbe individuato persone disponibili a versare somme di denaro per il superamento di concorsi pubblici. Sfruttando e vantando - recita testualmente il capo di imputazione - relazioni con persone impiegate nella pubblica amministrazione, ricompensandole con dazioni di denaro. In particolare si parla di 7.000 euro consegnati a Tolento per il superamento del concorso in Sanità Service per l'assunzione di 159 persone. la prima trance di 1.500 euro sarebbe stata versata a dicembre 2019.

L'accusa: versati 3.000 euro

Ancora un episodiio di traffico di influenze illecite, con le stesse modalità del primo, la ricostruzione delle carte dell'inchiesta. Con Greco, Romano e Tolento è indagato anche Antonio Specchia. Cognato di Tolento, Specchia avrebbe versato 3.000 euro sempre per ottenere uno dei 159 posti a Sanità Service.

Venti gli indagati, anche suora Margherita

Venti in tutto gli indagati. Fra questi c'è anche il nome il suora Margherita Bramato, 72 anni, di Tricase, nelle vesti di legale rappresentante dell'ente ecclesiastico Panico di Tricase: risponde di corruzione per l'esercizio della funzioni in concorso con Rollo come diretttore generale della Asl e Ruggeri nelle vesti di assessore regionale al Welfare: secondo la ricostruzione del pm Prontera e dei finanzieri di Otranto, suora Margherita si sarebbe attivata per fare ottenere alla Asl le prestazioni dialitiche erogate dal Panico per la sua struttura Santa Marcellina di Castrignano del Capo. In cambio della intercessione di Rollo avrebbe assunto suo figlio.