Salento, muore a 45 anni il vicepresidente dell'Ordine degli Ingegneri

Un malore improvviso stronca la vita dell'ingegnere 45enne Marco Pisanello, consigliere e vicepresidente vicario dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Lecce.

Il professionista di Taviano

Il professionista, di Taviano, era dipendente dell'Ufficio Ambiente del Comune di Ugento. È morto ieri mattina in seguito a un malore giunto improvvisamente e che in pochi istanti lo ha strappato all'affetto della moglie, della figlioletta, della madre, del fratello e degli altri familiari. I funerali si svolgeranno domani 5 aprile alle 12 nel santuario della Beata Vergine Maria Addolorata di Taviano.

Il cordoglio dei colleghi

La notizia ha gettato nello sconforto i tanti colleghi e gli amici del giovane ingegnere, stimato non solo per le sue doti professionali, ma anche per le sue qualità umane. «Uomo dai profondi valori e dalla grande bontà d'animo - è il ricordo dell'Ordine degli ingegneri - professionista instancabile dalle riconosciute capacità tecniche e umane, sempre disponibile a dare il giusto consiglio. La serietà, la dedizione, la generosità, la passione per la professione, che lo hanno contraddistinto, continueranno ad essere per sempre esempio ed ispirazione per tutti noi».«Ci mancherà - aggiunge l'Ordine - il tuo essere lieve e discreto, ma sempre importante. Ti ricorderemo quale acuto osservatore e delicato interlocutore, attento, competente, rassicurante, e pieno di rara umanità. Non eravamo preparati a tanto dolore, e non saremo mai in grado di colmare l’immenso vuoto che hai lasciato in tutti noi, in tutti quei colleghi che ti hanno conosciuto ed apprezzato per quello che sei sempre stato, e tale rimarrai nel nostro cuore». Il presidente Francesco Micelli e il Consiglio si uniscono «al dolore della famiglia di Marco, alla moglie Maria Grazia, alla piccola Vittoria, al fratello e collega Stefano, alla mamma Antonia ed ai parenti tutti».

Il messaggio del sindaco di Ugento

Arriva anche il messaggio di cordoglio del sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, che parla di Pisanello come di «un uomo corretto, un marito, un padre, un amico prima di tutto. Marco Pisanello era un uomo dai profondi valori, un professionista instancabile, sempre disponibile e dalla profonda generosità. Lo ricorderemo sempre per il suo sorriso, per la sua competenza, per la sua dedizione, lo ricorderemo sempre per quello che ci ha donato, il suo tempo, la sua esperienza, la sua passione». «Faccio fatica - aggiunge Chiga - a trovare le parole giuste, quando un uomo così giovane e buono ci lascia così, all'improvviso, senza permetterci nemmeno di salutare per l'ultima volta. Tutto questo ci fa riflettere, ci insegna ad apprezzare la vita, a comprendere il complesso dono che ci è stato fatto e ci insegna a non sprecarne nemmeno un instante.Alla famiglia va il cordoglio del Comune di Ugento, che oggi ha perso non solo un collaboratore prezioso, ma anche un amico fidato».