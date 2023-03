Salento, incidente tra moto e auto: gravissimo un 23enne, è in coma

Un grave incidente stradale si è verificato poco fa sulla strada provinciale che collega Taviano a Mancaversa. Un ragazzo di 23 anni, che si trovava in sella alla moto che si è scontrata con un'auto, è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

È in prognosi riservata, a quanto si apprende verserebbe in stato di coma. I mezzi coinvolti sono una moto di grossa cilindrata, una Suzuki e una Jeep Renegade, al cui volante c'era una donna che sembrerebbe non aver riportato ferie grave. I rilievi vengono effettuati dai carabinieri della Compagnia di Casarano.