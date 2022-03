Salento, colpi di fucile contro auto di un incensurato: trovati bossoli

Colpi di fucile contro auto. Intimidazione a Taurisano, comune del sud Salento. Sono almeno cinque i colpi di pistola e fucile sparati contro una Ford Focus parcheggiata in via Turati. Al momento sono due i bossoli calibro 7,65 ritrovati dalla polizia. I colpi di arma da fuoco esplosi hanno mandato in frantumi i vetri sinistro e destro dei finestrini dell'auto parcheggiata al civico 1.

L'auto appartiene ad un operaio di una azienda di trasporto gas, incensurato. Secondo le prime ricostruzioni, i testimoni presenti sul posto, avrebbero visto due uomini fuggire a bordo si uno scooter. Alla base dell'intimidazione potrebbero esserci questioni personali. Il proprietario dell'auto è stato ascoltato dagli inquirenti per cercare di capire se avesse avuto o meno qualche diverbio con qualcuno o se ci siano stati episodi di minacce.

Indaga la polizia di Taurisano, diretta dal vicequestore Salvatore Federico, che al momento non esclude nessuna pista e che ha acquisito le prime immagini di una telecamera di sorveglianza installata nella zona.