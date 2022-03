Salento, una tartaruga di grandi dimensioni recuperata a Otranto in fin di vita: l'operazione al centro di Calimera

Un bellissimo esemplare di tartaruga è stato recuperato nel porto di Otranto: purtroppo l'animale era in gravi difficoltà ed è stato sottoposto a cure immediate nel Centro Recupero Tartarughe Marine - Calimera. La tartaruga di grandi dimensioni e purtroppo in fin di vita, è stata operata.

Il recupero

“Siamo stati allertati dalla Guardia Costiera Otranto che ci segnalava la presenza di una tartaruga in grave difficoltà nel porto di Otranto - hanno spiegato dal centro - Siamo intervenuti rapidamente vista la gravità della situazione. Speriamo bene, ma non sembra semplice. La collaborazione, oramai consolidata, con l'Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, ci permette di ridurre notevolmente i tempi di intervento, garantendo alle povere malcapitate cure immediate”.