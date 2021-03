Beve candeggina per farla finita, un poliziotto gli salva la vita: in auto la lettera per la famiglia

È successo intorno alle 15.40 di ieri, mercoledì 3 marzo, sulla strada vecchia che collega Copertino a Leverano, nel Salento. Un 34enne, impiegato presso un distributore di benzina, per problemi legati al lavoro e familiari si era allontanato dalla famiglia, dalla moglie e dai due figli.

E probabilmente per questo, ieri, ha provato a farla finita ingerendo della candeggina: è stato però ritrovato lungo la strada da un poliziotto di Leverano che ha subito allertato i soccorsi e i carabinieri della locale stazione guidata dal maresciallo Gianluca Pagliara.

La situazione, al poliziotto, è apparsa subito disperata, ma l'ambulanza del 118 sarebbe dovuta arrivare da Nardò, troppo tempo prezioso sarebbe andato perduto per salvare quella vita in bilico. Allora l'agente di Polizia ha caricato in auto il 34enne e lo ha accompagnato al vicino ospedale di Copertino, dove i medici lo hanno curato. Ora è fuori pericolo, ma le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire che tipo di danni siano stati provocati dalla candeggina. Nella macchina è stata ritrovata una lettera indirizzata ai figli per spiegare loro i motivi del gesto.