Salento, ore di angoscia per un sub disperso in mare. Lo trovano i pescatori, soccorso dalla capitaneria

Risultava disperso da qualche ora, per fortuna è stato ritrovato a un miglio dalla costa, a Gallipoli, da un peschereccio. La disavventura di un pescatore subacqueo è finita bene, ma quanta paura. Alle 2 erano iniziate le ricerche: la segnalazione alla Capitaneria di Porto di Gallipoli dall'amico del sub disperso. L'uomo, 60enne, era disperso in località Capilungo, marina di Alliste.

Il salvataggio

Le operazioni hanno visto impegnati i mezzi navali della Guardia Costiera di Gallipoli ed un nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco. Il pescatore sportivo, in buone condizioni, è stato sbarcato in porto a Gallipoli e preso in carico dal 118 per gli accertamenti del caso.