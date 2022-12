Salento, dal da Vinci al salotto di Porta a Porta: Lorenzo Pellegrino dialoga col ministro Valditara

Salento incollato alla tv: questa sera, in seconda serata (inizio alle 23.05), Lorenzo Pellegrino, ex studente - oggi ricercatore - del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Maglie (ex 5F) sarà protagonista del piccolo schermo. Pellegrino infatti sarà ospite nel salotto di Porta a Porta di Bruno Vespa dove si confronterà con il ministro di Istruzione e Merito Giuseppe Valditara.

Chi è il salentino

Lorenzo Pellegrino è nato il 1 giugno 1998. Si è diplomato nel 2017, con 100 e lode presso il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Maglie, ha studiato matematica all’ Università del Salento per la triennale e la magistrale (entrambe 110 e lode)e la licenza ISUFI (scuola di eccellenza dell’università del Salento). È segretario Nazionale del Movimento Studenti di Azione cattolica, nella quale milita dalla prima elementare. Ora sta frequentando il dottorato di ricerca in Geometria sempre presso l’ Università del Salento.