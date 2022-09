Salento, la statua della Madonna deturpata e oltraggiata da vandali

La statua della Madonna dell'Annunziata, situata in una piazzetta del rione "Mazzuchi" a Tuglie, è stata deturpata e oltraggiata. Sembrerebbe che, nei giorni scorsi, sia stato messo a segno un vero e proprio raid vandalico che ha interessato anche alcune strade limitrofe alla piazzetta. Sono stati gli abitanti della zona ad accorgersi che quella statua sacra, in marmo bianco di Carrara, è stata vandalizzata con disegni fallici su tutto il corpo, con svastiche e una linea netta alla gola, per simboleggiare il taglio della testa.

Sgomento, imbarazzo e tanta amarezza tra i tugliesi. Sembrerebbe che il raid vandalico sia stato commesso da alcuni ragazzi che hanno l'abitudine di trascorrere le ore pomeridiane nei paraggi di quella piazzetta, ma nessuno dei residenti avrebbe visto di chi si sia trattato.