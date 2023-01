Salento e Statale 275, Emiliano rassicura: «Per noi è un'opera strategica, la firma a breve»

«La Strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca è un'opera strategica, di grandissima importanza per il Salento, per la cui realizzazione la Regione Puglia si è sempre adoperata. Al più presto porteremo in Giunta gli atti affinché io possa sottoscrivere l'intesa alla progettazione definitiva del primo lotto, secondo l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'opera, Vincenzo Marzi».

Lo ha dichiarato il presidente Michele Emiliano assicurando che «l'intesa con la Regione verrà presto conseguita, in modo che il commissario straordinario possa bandire entro marzo la gara per l'intero primo lotto, 23 chilometri Maglie-Tricase, articolato in tre stralci che sono alla progettazione esecutiva per un costo arrivato a 351 milioni di euro, a causa dell'aumento prezzi, di cui sono disponibili, a oggi, 265 milioni di euro», spiegano dalla Regione.