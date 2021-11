Salento protagonista, arriva in tv “Extreme Adventures”

Uno spot sul Salento più estremo con lo specialista degli sport estremi. Il 9 novembre sulla piattaforma di D-Max, alle 21.25 (canale 52), andrà in onda la prima puntata di “Extreme Adventures” con Danilo Callegari. A fare da guida nel ruolo di fixer, ossia di esperta sportiva e conoscitrice del territorio, dei venti e delle correnti, la ironwoman salentina Chiara Torelli, protagonista l’anno scorso del periplo dell’isola di Othoni (si trova a 48 m iglia da Otranto, la prima delle isole greche traversando il canale d’Otranto dal Salento) con 11 chilometri e 600 metri a nuoto e poco meno di 5 chilometri e 300 metri a piedi. Attrice nel 1996 del film Pizzicata di Edoardo Winspeare, Chiara Torelli torna sugli schermi ma stavolta nel ruolo di sportiva e di guida alle imprese di Danilo Callegari.

La serie tv su D-Max



La serie televisiva ha in programma altre puntate che riguarderanno il Trentino, la Sardegna e la Calabria con protagonista sempre lo specialista degli sport estremi, si parte con quella che sembra sia riuscita come la puntata migliore. Girata a giugno, Callegari parte da Otranto e arriva a Santa Maria di Leuca tutto entro 12 ore effettuando riprese mozzafiato e da angoli sconosciuti grazie alle inseparabili action cam. La congiunzione fra Adriatico e Jonio attraverso le non comuni capacità fisico-atletiche di quest’uomo, ex militare della Folgore.

Questo, in sintesi, l’itinerario: atterra in paracadute alle Orte di Otranto, raggiunge il faro della Palascia in mountain bike, da lì in kayak fino alla Grotta Verde di Marittima di Diso. Poi di corsa fino al Ciolo dove si cala lungo la falesia delle Mannute con le corde da scalatore e poi a nuoto fino a Santa Maria di Leuca. Ad attenderlo in cima al faro ci sarà Chiara Torelli.