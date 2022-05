Salento, la spiaggia di Punta della Suina a Gallipoli incanta The Guardian: è nella top 40 europea

“Le spiagge della costa ionica pugliese hanno più di un accenno alle Seychelles, con acque multicolori e soffice sabbia bianca. A sud del porto di Gallipoli, una pista sabbiosa conduce fuori dalla SP125 verso una perfetta baia a mezzaluna: Punta della Suina”.

La descrizione è del prestigioso quotidiano britannico The Guardian (40-best-beaches-in-europe) che inserisce la spiaggia salentina tra le cinque più belle italiane insieme a quella di San Michele a Sirolo (Ancona), quella di Sa Colonia a Domus De Maria, in Sardegna, quella di Calamosche nel Siracusano e quella di Sperlonga, in provincia di Latina. E Punta Suina è nella top 40 delle più belle spiagge europee. Insomma, un riconoscimento di grande valore.

La descrizione

Il giornale scrive: “Le zone sabbiose sono separate da piccoli affioramenti rocciosi e calette erbose” e di solito “è facile trovare un posto appartato: il mare qui è più caldo rispetto alla costa adriatica. L'antica Gallipoli, sulla sua piccola isola, è così suggestiva che vale la pena fermarsi lì e guidare o andare in bicicletta per le cinque miglia fino a Punta della Suina”.