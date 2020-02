© RIPRODUZIONE RISERVATA

Altro che inverno e giorni della merla (peraltro già trascorsi). Sarà anche colpa del riscaldamento globale, ma la temperatura risalita in questi giorni ha spinto molti verso il litorale per salutare il mare in questo primo week end di febbraio nel Salento Porto Cesareo da tutto esaurito, negli scatti che circolano sul web, per i primi bagni di sole di questo 2020. Un antipasto della primavera che verrà.