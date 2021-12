Salento, sperona l'auto della ex e la picchia: arrestato

Non si sa se un raptus o un gesto premeditato. Ha speronato l'auto dell'ex convivente in una via del centro di Matino in provincia di Lecce, poi ha aperto lo sportello con la forza e ha picchiato la donna davanti alla figlia che era sul sedile passeggero. Infine, le ha strappato via la borsa che conteneva 100 euro.

Per questo un uomo - rintracciato subito dai Carabinieri - è stato arrestato in flagranza con le accuse di atti persecutori, percosse, rapina e danneggiamento.

Il ragazzo è ora agli arresti domiciliari dopo la denuncia della donna poiché ritenuto responsabile di atti persecutori culminati appunto nell’aggressione delle scorse ore.