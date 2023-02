Salento, spari contro l'auto dell'allenatore della Virtus Francavilla. In frantumi il lunotto: era parcheggiata sotto casa a Melendugno

Due spari nel silenzio della notte. I colpi d’arma da fuoco, uditisi distintamente, hanno raggiunto la carrozzeria dell’auto di Antonio Calabro, allenatore della Virtus Francavilla Calcio (Serie C). Il veicolo - un'Audi A6 - era parcheggiato proprio davanti all’abitazione del tecnico a Melendugno in provincia di Lecce. I colpi hanno raggiunto l'auto sul lunotto posteriore che è andato in frantumi.

È stato lo stesso Calabro ad aver scoperto quanto accaduto quando si è affacciato fuori casa. Il mister ha denunciato l’episodio ai carabinieri, che ora cercano fi fare chiarezza sulla vicenda.

Chi è

La figura di Calabro, 47 anni, ex calciatore, è nota negli ambienti professionistici del calcio. Nel corso della sua carriera ha conquistato trofei e negli anni passati ha allenato anche il Carpi in Serie B dopo aver portato il Francavilla in Serie C per la prima volta nella storia. Dopo qualche esperienza fuori, è tornato ad allenare la “sua” Virtus nel 2022. La posizione in classifica è dignitosa: i biancazzurri sono al momento fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione e anzi in corsa per i playoff nel Girone C della Serie C.