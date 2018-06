CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Vigneti devastati dal maltempo e nel Salento è già cominciata la conta dei danni. Due giorni da dimenticare: bombe d’acqua e grandine che si sono abbattuti in particolare nel nord Salento: a pagarne le conseguenze il settore agricolo, alla continua mercé del clima e dei suoi mutamenti. L’industria del vino, innanzitutto, che ne esce con le ossa rotte da questo fine settimana di metà giugno. Risultato: produzione di Negroamaro a rischio nella zona di Salice Salentino - l’epicentro del maltempo - ma danni gravi anche a Guagnano, a Copertino e negli altri centri dell’Arneo dove attorno ai vigneti si sviluppa gran parte dell’economia.È lì, lungo il versante jonico, che in queste ore contadini e produttori stanno facendo i conti dopo le piogge intense e la grandine. E c’è già una prima stima nelle aree maggiormente colpite: perduto almeno il 30% della produzione, in alcune aree anche di più. Numeri da brivido in un periodo chiave per le produzioni vinicole.La “fotografia”, d’altra parte, è impressionante. A Salice, soprattutto, come si diceva. Chicchi di ghiaccio grandi come prugne finiti violentemente sui grappoli in crescita nelle contrade “Pezza”, “Cona”, “Filippi” e al confine con l’agro di Veglie. Un destino, quindi, che sembra già scritto: mesi interi di sacrifici e lavoro che rischiano di annullarsi, mettendo in ginocchio gli addetti ai lavori in una terra che a quei vigneti deve la maggior parte del suo destino.«La grandine ha colpito a zone – spiega il presidente della Cantina Cooperativa, Giovanni Ianne – provocando in alcuni punti un danno altissimo. Volendo fare delle previsioni, perderemo almno il 30% del raccolto complessivo, ma finché i terreni saranno colmi d’acqua e per questo non accessibili, non potremo avere riscontri certi in termini di danneggiamento del prodotto e di possibile perdita di raccolto».