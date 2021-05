Salento, un caso sospetto di variante indiana: isolata una famiglia tornata dall'India l'8 di aprile

Sospesso caso di variante indiana del Covid nel Salento, a Taurisano: una donna di nazionalità indiana, rientrata dal suo Paese natale nei giorni scorsi, è infatti risultata positiva al tampone molecolare. La Asl di Lecce insieme al Laboratorio di biologia molecolare dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata (sede a Putignano) è già al lavoro per isolare il genoma del virus e comprendere se davvero si tratti della temuta variante Covid. La famiglia della donna, intanto, è stata posta in quarantena. L'esito degli esami è atteso per il prossimo martedì.

Il viaggio e il rientro in Italia

La famiglia in isolamento è rientrata in Italia l’8 aprile: l'ordinanza che vieta ora l'ingresso a chiunque provenga dall'India e dal Bangladesh non era ancora in vigore. Il tampone effettuato all'arrivo, all'aeroporto di Ciampino, ha dato esito negativo. Non così quello fatto alla fine del mese, quando la donna ha accusato forti dolori addominali e, il 29 aprile, ha raggiunto l'ospedale di Casarano dove è stata accertata l'infezione da Covid.

Raffaele Stasi, sindaco di Taurisano, comune dove la famiglia risiede, ha disposto l'isolamento l'intera palazzina dove abita la famiglia. Taurisano, nei mesi scorsi, è stato un comune fortemente colpito dalla pandemia, raggiungendo la cifra record - con riferimento alla popolazione residente - di oltre 200 contagi.