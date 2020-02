Il sole bacia il Salento: c'è chi azzarda il primo tuffo al mare

Temperatura al di sopra della media stagionale, sole brillante e un mare invitante, certo, ma freddissimo. Non si è certo fatto spaventare da questo l'indomito salentino che questa mattina a Gallipoli, nel Salento, ha fatto il primo bagno. Un record, certamente, che suggella un week end da molti trascorso in riva al mare, per bagni sì, ma di sole, visto il meteo clemente.



Altro che inverno, nel Salento primo test di primavera: spiagge piene e bagni di sole

E' andata così, per esempio, ieri a Porto Cesareo, con il litorale pieno di persone decise a regalarsi un momento di relax e il profumo dello Jonio.

Ultimo aggiornamento: 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA